В Курской области собирают добровольческий отряд для поддержания правопорядка
Смирнов: В Курской области создают добровольческий отряд «Барс — Курск»
В Курской области создают добровольческий отряд «Барс — Курск». Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда «Барс — Курск». Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка», — написал он в телеграм-канале.
По словам Смирнова, главной функцией отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях региона. Все граждане, заключившие контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение. Для более эффективной координации члены «Барс — Курска» будут взаимодействовать с ВС РФ и штабом контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора подчеркнул, что контракт на участие в отряде заключается на полгода с гарантией сохранения рабочего места.
Ранее Минобороны РФ показал другое видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.
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