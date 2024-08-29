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Регион
29 августа, 15:22

В Курской области собирают добровольческий отряд для поддержания правопорядка

Смирнов: В Курской области создают добровольческий отряд «Барс — Курск»

В Курской области создают добровольческий отряд «Барс — Курск». Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда «Барс — Курск». Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка», — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, главной функцией отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях региона. Все граждане, заключившие контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение. Для более эффективной координации члены «Барс — Курска» будут взаимодействовать с ВС РФ и штабом контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора подчеркнул, что контракт на участие в отряде заключается на полгода с гарантией сохранения рабочего места.

Ранее Минобороны РФ показал другое видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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