В Курской области собирают добровольческий отряд для поддержания правопорядка

«Провёл совещание с членами правительства Курской области и главами районов, где обсудили создание добровольческого отряда «Барс — Курск». Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка», — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, главной функцией отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях региона. Все граждане, заключившие контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение. Для более эффективной координации члены «Барс — Курска» будут взаимодействовать с ВС РФ и штабом контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора подчеркнул, что контракт на участие в отряде заключается на полгода с гарантией сохранения рабочего места.