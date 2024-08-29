Летающий хищник: Появилось видео, как «Аллигатор» эффектно уничтожил части ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» ударил по живой силе и бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эффектное видео с боевой работой экипажа в четверг, 29 августа, опубликовало Министерство обороны РФ.
Боевая работа экипажа Ка-52М в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Воздушный хищник ударил по противнику. Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М нанёс удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметили в пресс-службе ведомства.
Удары по противнику наносились авиационными ракетами. После этого экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. В Минобороны РФ подчеркнули, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ в результате были уничтожены.
Ранее Минобороны РФ показал другое видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.
Telegram / Минобороны России