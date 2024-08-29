«Киев лжёт нам»: Появилась видео с единственным выжившим ВСУшником при штурме ИК под Курском
Появилось видео с единственным выжившим при штурме ИК в Малой Локне бойцом ВСУ
Появилась видеозапись допроса пленного украинского солдата, который единственный выжил при штурме исправительной колонии (ИК) №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале «Два майора».
Допрос украинского солдата, участвовавшего в штурме колонии в Курской области. Видео © Telegram / Два майора
В ходе допроса украинец Юрий Радченко рассказал, что служил в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ. Его мобилизовали 1 мая текущего года, при этом срочной службы он не проходил по состоянию здоровья. После трёх месяцев обучения бригаду Радченко отправили на российского-украинскую границу.
«По прибытию в Курскую область нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае нам угрожали расстрелом», — рассказал пленный ВСУшник.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ успешно отразили натиск ВСУ в боях за Малую Локню в Курской области. Как сообщили в Минобороны, российские бойцы заняли оборону в здании ИК № 11, откуда были эвакуированы персонал и заключённые, после чего мужественно отражали атаку, несмотря на то, что у противника были большие силы и западная бронетехника.
Кадр из видео Telegram / Два майора