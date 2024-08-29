«Киев лжёт нам»: Появилась видео с единственным выжившим ВСУшником при штурме ИК под Курском

Появилась видеозапись допроса пленного украинского солдата, который единственный выжил при штурме исправительной колонии (ИК) №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале «Два майора».

Допрос украинского солдата, участвовавшего в штурме колонии в Курской области. Видео © Telegram / Два майора

В ходе допроса украинец Юрий Радченко рассказал, что служил в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ. Его мобилизовали 1 мая текущего года, при этом срочной службы он не проходил по состоянию здоровья. После трёх месяцев обучения бригаду Радченко отправили на российского-украинскую границу.

«По прибытию в Курскую область нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае нам угрожали расстрелом», — рассказал пленный ВСУшник.