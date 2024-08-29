Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:33
4926

«Киев лжёт нам»: Появилась видео с единственным выжившим ВСУшником при штурме ИК под Курском

Появилось видео с единственным выжившим при штурме ИК в Малой Локне бойцом ВСУ

Появилась видеозапись допроса пленного украинского солдата, который единственный выжил при штурме исправительной колонии (ИК) №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале «Два майора».

Допрос украинского солдата, участвовавшего в штурме колонии в Курской области. Видео © Telegram / Два майора

В ходе допроса украинец Юрий Радченко рассказал, что служил в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ. Его мобилизовали 1 мая текущего года, при этом срочной службы он не проходил по состоянию здоровья. После трёх месяцев обучения бригаду Радченко отправили на российского-украинскую границу.

«По прибытию в Курскую область нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае нам угрожали расстрелом», — рассказал пленный ВСУшник.

Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ успешно отразили натиск ВСУ в боях за Малую Локню в Курской области. Как сообщили в Минобороны, российские бойцы заняли оборону в здании ИК № 11, откуда были эвакуированы персонал и заключённые, после чего мужественно отражали атаку, несмотря на то, что у противника были большие силы и западная бронетехника.

«Пал смертью храбрых»: Погиб командир Отмель, руководивший обороной ИК под Курском
«Пал смертью храбрых»: Погиб командир Отмель, руководивший обороной ИК под Курском
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Два майора

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров