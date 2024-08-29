«Пал смертью храбрых»: Погиб командир Отмель, руководивший обороной ИК под Курском
Подоляка: Погиб командир Отмель, руководивший обороной колонии в Малой Локне
Командир 9-го полка ВС России с позывным Отмель погиб в бою 20 августа. Он руководил обороной женской исправительной колонии (ИК) №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Он пояснил, что Отмель руководил отражением атак ВСУ в импровизированной крепости, которую военные эксперты уже окрестили «мини-Брестом». Курское село Малая Локня, по данным Подоляки, защищали бойцы 9-го, 18-го и 1009-го полков. Кроме того, атаки противника отражали бойцы 18-й мотострелковой дивизии.
«Особый поклон комбату 9-го полка, который руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боёв, и который пал в бою смертью храбрых», — написал блогер в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ успешно отразили натиск ВСУ в боях за Малую Локню в Курской области. Как сообщили в Минобороны, российские бойцы заняли оборону в здании ИК № 11, откуда были эвакуированы персонал и заключённые, после чего мужественно отражали атаку, несмотря на присутствие больших сил противника, оснащённого западной бронетехникой.
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