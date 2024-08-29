«Пал смертью храбрых»: Погиб командир Отмель, руководивший обороной ИК под Курском

Командир 9-го полка ВС России с позывным Отмель погиб в бою 20 августа. Он руководил обороной женской исправительной колонии (ИК) №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Он пояснил, что Отмель руководил отражением атак ВСУ в импровизированной крепости, которую военные эксперты уже окрестили «мини-Брестом». Курское село Малая Локня, по данным Подоляки, защищали бойцы 9-го, 18-го и 1009-го полков. Кроме того, атаки противника отражали бойцы 18-й мотострелковой дивизии.

«Особый поклон комбату 9-го полка, который руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боёв, и который пал в бою смертью храбрых», — написал блогер в телеграм-канале.