«Очень большие потери»: Прибывший на подмогу ВСУ новый батальон не задержался в Курской области

В Курской области российские войска нанесли значительное поражение недавно появившемуся батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своём телеграм-канале.

По его словам, противник всеми усилиями пытался сегодня продавить тот участок, где находились российские войска. Появился новый батальон 80-й бригады, который очень сильно пострадал. Также он добавил, что его подразделения уничтожили несколько бронированных боевых машин за день.

Генерал-майор подчеркнул, что украинские силы продолжают наступать, несмотря на потери. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения существенных изменений нет, и противник продолжает пытаться прорваться на участок российских войск, неся серьёзные потери.

«Так зря губят украинцев, но воюют-то до последнего украинцы, поэтому тема такая. Такая ситуация, что особых изменений у нас не произошло на линии боевого соприкосновения. Только то, что противник пытается всячески продавить тот участок, где мы находимся и несёт очень большие потери», — заявил Алаудинов.