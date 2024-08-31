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31 августа, 00:31

«Очень большие потери»: Прибывший на подмогу ВСУ новый батальон не задержался в Курской области

Генерал Алаудинов: Батальон ВСУ понёс серьёзные потери в Курской области

Апти Алаудинов подчеркнул, что украинские силы несут потери. Обложка © Telegram / Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Апти Алаудинов подчеркнул, что украинские силы несут потери. Обложка © Telegram / Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

В Курской области российские войска нанесли значительное поражение недавно появившемуся батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своём телеграм-канале.

По его словам, противник всеми усилиями пытался сегодня продавить тот участок, где находились российские войска. Появился новый батальон 80-й бригады, который очень сильно пострадал. Также он добавил, что его подразделения уничтожили несколько бронированных боевых машин за день.

Генерал-майор подчеркнул, что украинские силы продолжают наступать, несмотря на потери. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения существенных изменений нет, и противник продолжает пытаться прорваться на участок российских войск, неся серьёзные потери.

«Так зря губят украинцев, но воюют-то до последнего украинцы, поэтому тема такая. Такая ситуация, что особых изменений у нас не произошло на линии боевого соприкосновения. Только то, что противник пытается всячески продавить тот участок, где мы находимся и несёт очень большие потери», — заявил Алаудинов.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что 28 августа российские бойцы провели 11-часовой бой с подразделениями ВСУ под Курском, в результате которого противник понёс серьёзные потери. Он отметил в видеообращении, что, несмотря на тяжёлые условия, российские войска успешно удержали позиции, уничтожив не только украинских боевиков, но и несколько единиц техники, включая артиллерийские, миномётные и гранатомётные расчёты.

Кирилл Сосновских
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