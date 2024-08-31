«Очень большие потери»: Прибывший на подмогу ВСУ новый батальон не задержался в Курской области
Генерал Алаудинов: Батальон ВСУ понёс серьёзные потери в Курской области
Апти Алаудинов подчеркнул, что украинские силы несут потери. Обложка © Telegram / Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge
В Курской области российские войска нанесли значительное поражение недавно появившемуся батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своём телеграм-канале.
По его словам, противник всеми усилиями пытался сегодня продавить тот участок, где находились российские войска. Появился новый батальон 80-й бригады, который очень сильно пострадал. Также он добавил, что его подразделения уничтожили несколько бронированных боевых машин за день.
Генерал-майор подчеркнул, что украинские силы продолжают наступать, несмотря на потери. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения существенных изменений нет, и противник продолжает пытаться прорваться на участок российских войск, неся серьёзные потери.
«Так зря губят украинцев, но воюют-то до последнего украинцы, поэтому тема такая. Такая ситуация, что особых изменений у нас не произошло на линии боевого соприкосновения. Только то, что противник пытается всячески продавить тот участок, где мы находимся и несёт очень большие потери», — заявил Алаудинов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что 28 августа российские бойцы провели 11-часовой бой с подразделениями ВСУ под Курском, в результате которого противник понёс серьёзные потери. Он отметил в видеообращении, что, несмотря на тяжёлые условия, российские войска успешно удержали позиции, уничтожив не только украинских боевиков, но и несколько единиц техники, включая артиллерийские, миномётные и гранатомётные расчёты.