ВСУ не прошли 11-часовую проверку на прочность от «Ахмата» под Курском
Алаудинов: ВСУ понесли большие потери после 11-часового боя со спецназом «Ахмат»
Спецназ «Ахмат» продолжает выдавливать подразделения ВСУ за пределы Курской области, нанося противнику серьёзные потери. 28 августа российские бойцы навязали врагу 11-часовой бой, из которого вышли победителями, рассказал командир формирования Апти Алаудинов.
«Сегодня у нас, опять же, был очень тяжёлый день. Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь», — отметил генерал-майор в видеообращении.
По итогам столкновения украинские боевики лишились не только многих побратимов, но и нескольких единиц техники. В частности, поражены артиллерийские, миномётные и гранатомётные расчёты, подытожил Алаудинов.
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