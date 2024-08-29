Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 03:05

ВСУ не прошли 11-часовую проверку на прочность от «Ахмата» под Курском

Алаудинов: ВСУ понесли большие потери после 11-часового боя со спецназом «Ахмат»

Спецназ «Ахмат» продолжает выдавливать подразделения ВСУ за пределы Курской области, нанося противнику серьёзные потери. 28 августа российские бойцы навязали врагу 11-часовой бой, из которого вышли победителями, рассказал командир формирования Апти Алаудинов.

«Сегодня у нас, опять же, был очень тяжёлый день. Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь», — отметил генерал-майор в видеообращении.

По итогам столкновения украинские боевики лишились не только многих побратимов, но и нескольких единиц техники. В частности, поражены артиллерийские, миномётные и гранатомётные расчёты, подытожил Алаудинов.

«Будем делать всё»: Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области
«Будем делать всё»: Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области

Ранее спецназ «Ахмат» отчитался об уничтожении в курском приграничье немецких и польских наёмников. Параллельно пособники ВСУ из зарубежных стран уничтожаются и российской авиацией.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров