ВСУ не прошли 11-часовую проверку на прочность от «Ахмата» под Курском

«Сегодня у нас, опять же, был очень тяжёлый день. Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь», — отметил генерал-майор в видеообращении.