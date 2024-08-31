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31 августа, 09:18

ВС России освободили населённый пункт Кирово в ДНР

Российский военнослужащий. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский военнослужащий. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны. Его взяли бойцы группировки войск «Центр», продолжающие продвигаться сквозь оборону противника.

Также нанесено поражение 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригадам ВСУ в районах Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы. Отражены семь контратак штурмовиков 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад армии противника и 37-й бригады морской пехоты.

«Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-миллиметровых орудия «Мста-Б», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровая гаубица М101 производства США», — говорится в сообщении.

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Ранее ВС РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Объект поразила ракета ОТРК «Искандер-М».

Матвей Константинов
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