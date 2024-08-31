ВС России освободили населённый пункт Кирово в ДНР

Также нанесено поражение 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригадам ВСУ в районах Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы. Отражены семь контратак штурмовиков 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад армии противника и 37-й бригады морской пехоты.

«Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-миллиметровых орудия «Мста-Б», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровая гаубица М101 производства США», — говорится в сообщении.