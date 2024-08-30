«Ланцеты» сожгли украинские БМП в Сумской области
Минобороны: ВС РФ «Ланцетами» разбили две БМП ВСУ у границы в Сумской области
Дроны-камикадзе ВС России поразили две боевые машины пехоты ВСУ в Сумской области возле государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В районе лесополосы возле госграницы в Сумской области было выявлено скопление боевой техники противника. Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил американский бронетранспортёр М113, стоявший на вооружении ВСУ. Цель была ликвидирована прямым попаданием в приграничном районе Курской области.
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