«Ланцеты» сожгли украинские БМП в Сумской области

Дроны-камикадзе ВС России поразили две боевые машины пехоты ВСУ в Сумской области возле государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В районе лесополосы возле госграницы в Сумской области было выявлено скопление боевой техники противника. Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.