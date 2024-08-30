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30 августа, 13:00

«Ланцеты» сожгли украинские БМП в Сумской области

Минобороны: ВС РФ «Ланцетами» разбили две БМП ВСУ у границы в Сумской области

Дроны-камикадзе ВС России поразили две боевые машины пехоты ВСУ в Сумской области возле государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В районе лесополосы возле госграницы в Сумской области было выявлено скопление боевой техники противника. Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил американский бронетранспортёр М113, стоявший на вооружении ВСУ. Цель была ликвидирована прямым попаданием в приграничном районе Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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