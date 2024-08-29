Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:26

«Ланцет» сжёг очередной американский броневик в Курской области

ВС РФ ударили «Ланцетом» по американскому БТР M113 ВСУ в Курской области

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил американский бронетранспортёр М113 на вооружении ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель выявила разведка группировки войск «Север», внутри машины были как военнослужащие, так и боеприпасы.

«Цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет»... Фиксировалось возгорание бронетранспортёра противника», — говорится в сообщении.

Дрон снял ужасную погибель лазутчиков ВСУ на грузовике и бронемашине под Курском
Дрон снял ужасную погибель лазутчиков ВСУ на грузовике и бронемашине под Курском

Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного украинского БТР в лесах курского приграничья. Цель была поражена прямым ударом «Ланцета». Это попало на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров