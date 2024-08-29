«Ланцет» сжёг очередной американский броневик в Курской области

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил американский бронетранспортёр М113 на вооружении ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель выявила разведка группировки войск «Север», внутри машины были как военнослужащие, так и боеприпасы.