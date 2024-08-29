«Ланцет» сжёг очередной американский броневик в Курской области
ВС РФ ударили «Ланцетом» по американскому БТР M113 ВСУ в Курской области
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил американский бронетранспортёр М113 на вооружении ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель выявила разведка группировки войск «Север», внутри машины были как военнослужащие, так и боеприпасы.
«Цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет»... Фиксировалось возгорание бронетранспортёра противника», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного украинского БТР в лесах курского приграничья. Цель была поражена прямым ударом «Ланцета». Это попало на видео.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo