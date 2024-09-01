ВС РФ разнесли набитую взрывчаткой колонну «зерновозов» на пути в Курскую область

Российская армия ночью нанесла два удара по личному составу и объектам ВСУ в Сумской области. Кроме того, в направлении границы с Курской областью была уничтожена колонна украинских грузовиков со взрывчаткой, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём Телеграм-канале.

С его слов, в 20:15 был нанесён первый удар по расположению бойцов ВСУ, которые только недавно прибыли в Сумы. Это случилось в районе лыжной базы «Динамо», которую украинская армия использует для пополнения подразделений, выходящих из боёв, а также предоставления медицинской помощи для раненых со средней или лёгкой степенью тяжести. Как говорит Лебедев, на днях туда привезли около трёхсот боевиков.

«Второй прилёт был в 23:15 в направлении аэропорта «Сумы». Для самолётов аэропорт на используется. Но там часто садятся вертолёты. Известно, что с аэропорта запускаются БПЛА с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа. Складируют их в ангаре на территории аэропорта. Военные, занимающиеся БПЛА, в том числе иностранные, расселены поблизости в дачных кооперативах «Барвинок» и «Авиатор», — отметил подпольщик.

Третий удар пришёлся по колонне с техникой, перевозившей личный состав и боеприпасы. Она направлялась в сторону границы с Курской областью. По словам Лебедева, руководство ВСУ рассказывает, что это были всего лишь грузовики с зерном, однако после прилёта туда направилось около 10 машин медицинской помощи, а сами «зерновозы» детонировали потом ещё несколько часов, до 6 утра.