«Искандер» снёс логово наёмников ВСУ в Кривом Роге, из-под завалов достали 15 англоязычных раненых

Российские военные ударили по гостинице «Аврора‎» в Кривом Роге, где дислоцировались иностранные инструкторы ВСУ. Военные медики вывезли 15 англоязычных раненых, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег.

Разрушенная гостиница «Аврора‎» в Кривом Роге, где жили иностранные инструкторы ВСУ. Фото © ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

«‎После прилёта в сторону гостиницы поехало много скорых, а наша агентура сообщила, что квартал был оцеплен СБУ. Вначале военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных", – говорит представитель сопротивления.

В подполье обратили внимание на уклончивые заявления военной администрации города Кривой Рог и сделали вывод, что там решили быстро убрать всё «неудобное‎», чтобы не раскрывать данные об инструкторах. Именно поэтому удар до утра не освещался и сухо комментировался властями. А военкоры уточнили, что удар по логову наёмников был нанесён «Искандером».