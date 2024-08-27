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27 августа, 05:51

«Искандер» снёс логово наёмников ВСУ в Кривом Роге, из-под завалов достали 15 англоязычных раненых

Подполье узнало об ударе по отелю с иностранными инструкторами ВСУ в Кривом Роге

Разрушенная гостиница «Аврора‎» в Кривом Роге, где жили иностранные инструкторы ВСУ. Фото © ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Разрушенная гостиница «Аврора‎» в Кривом Роге, где жили иностранные инструкторы ВСУ. Фото © ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Российские военные ударили по гостинице «Аврора‎» в Кривом Роге, где дислоцировались иностранные инструкторы ВСУ. Военные медики вывезли 15 англоязычных раненых, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег.

Разрушенная гостиница «Аврора‎» в Кривом Роге, где жили иностранные инструкторы ВСУ. Фото © ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Разрушенная гостиница «Аврора‎» в Кривом Роге, где жили иностранные инструкторы ВСУ. Фото © ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

«‎После прилёта в сторону гостиницы поехало много скорых, а наша агентура сообщила, что квартал был оцеплен СБУ. Вначале военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных", – говорит представитель сопротивления.

В подполье обратили внимание на уклончивые заявления военной администрации города Кривой Рог и сделали вывод, что там решили быстро убрать всё «неудобное‎», чтобы не раскрывать данные об инструкторах. Именно поэтому удар до утра не освещался и сухо комментировался властями. А военкоры уточнили, что удар по логову наёмников был нанесён «Искандером».

Армия России до основания разрушила логово Иностранного легиона ВСУ в гостинице
Армия России до основания разрушила логово Иностранного легиона ВСУ в гостинице

А ранее сообщалось, что Армия России ударила по военным объектам на Украине гибридом бомбы и ракеты в ответ на вылазку ВСУ в приграничные районы Курской области. Новинки очень похожи на корректируемые авиационные бомбы КАБы. Единственно, что их различает — двигатель.

Андрей Бражников
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