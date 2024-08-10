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Регион
10 августа, 09:08

Армия России впервые ударила по объектам ВСУ "гибридом бомбы и ракеты"

Глава Сумской ОВА Артюх посетовал на удары ВС России "гибридом бомбы и ракеты"

Армия России ударила по военным объектам на Украине гибридом бомбы и ракеты в ответ на вылазку ВСУ в приграничные районы Курской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Сегодня в течение дня в Сумской области враг впервые применил новые бомбы – универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, определённый гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11", – рассказал Артюх в эфире телемарафона.

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Чиновник добавил, что новинки очень похожи на корректируемые авиационные бомбы КАБы. Единственно, что их различает — двигатель. Также авиабомбы гораздо дальше летят "в два раза, и точнее".

Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. В Минобороны позднее показали, как ВС РФ эпично уничтожили американскую БТР MaxxPro под Курском. Тем временем в ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО.

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Наталья Афонина
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