Армия России впервые ударила по объектам ВСУ "гибридом бомбы и ракеты"

Армия России ударила по военным объектам на Украине гибридом бомбы и ракеты в ответ на вылазку ВСУ в приграничные районы Курской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Сегодня в течение дня в Сумской области враг впервые применил новые бомбы – универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, определённый гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11", – рассказал Артюх в эфире телемарафона.