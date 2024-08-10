Минус "американец": Появилось эпичное видео подрыва украинского БТР MaxxPro под Курском

Вооружённые силы России уничтожили украинскую бронемашину "MaxxPro" производства США в приграничном районе Курской области. Впечатляющие кадры уничтожения "американца" продемонстрировало Министерство обороны РФ.

ВС РФ уничтожили украинскую бронемашину "MaxxPro" в Курске. Видео © Министерство обороны РФ

"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили украинскую бронемашину MaxxPro производства США. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесённого оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена", — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как беспилотник приближается к украинской бронемашине, после чего её разрывает взрывом.

Во всех подразделениях ВС РФ создали манёвренные группы операторов БПЛА, которые работают круглосуточно. Ежедневно бойцы выходят на боевые задания. При обнаружении противника цели моментально уничтожаются, даже в тёмное время суток благодаря специальным камерам. Никаких лимитов на БПЛА в подразделениях нет. Дроны способны развить скорость до сотни километров в час, уйти от него почти невозможно. Аппараты могут уничтожить пункты временного расположения боевиков ВСУ, военную технику и артиллерию.