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10 августа, 06:01

Минус "американец": Появилось эпичное видео подрыва украинского БТР MaxxPro под Курском

Армия России с помощью БПЛА подбила американский БТР MaxxPro в Курской области

Вооружённые силы России уничтожили украинскую бронемашину "MaxxPro" производства США в приграничном районе Курской области. Впечатляющие кадры уничтожения "американца" продемонстрировало Министерство обороны РФ.

ВС РФ уничтожили украинскую бронемашину "MaxxPro" в Курске. Видео © Министерство обороны РФ

"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили украинскую бронемашину MaxxPro производства США. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесённого оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена", — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как беспилотник приближается к украинской бронемашине, после чего её разрывает взрывом.

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Во всех подразделениях ВС РФ создали манёвренные группы операторов БПЛА, которые работают круглосуточно. Ежедневно бойцы выходят на боевые задания. При обнаружении противника цели моментально уничтожаются, даже в тёмное время суток благодаря специальным камерам. Никаких лимитов на БПЛА в подразделениях нет. Дроны способны развить скорость до сотни километров в час, уйти от него почти невозможно. Аппараты могут уничтожить пункты временного расположения боевиков ВСУ, военную технику и артиллерию.

Ранее в Курской области, на приграничной с Украиной территории ввели режим контртеррористической операции. Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил, что в регионе "повышен уровень диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ". Также режим КТО ввели в Белгородской области.

Обложка ©

Министерство обороны РФ

Наталья Афонина
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