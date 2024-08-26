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Регион
26 августа, 06:46

Армия России до основания разрушила логово Иностранного легиона ВСУ в гостинице

СМИ: ВС РФ поразили гостиницу «Сапфир» в Краматорске, где засели наёмники ВСУ

Последствия удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске. Фото © Telegram / Краматорский городской совет

Последствия удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске. Фото © Telegram / Краматорский городской совет

Российские ВКС этой ночью нанесли удар с применением ракетного комплекса «Искандер» по базе иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в Краматорске. Об этом пишет ряд околовоенных пабликов.

Телеграм-канал «Донбасский партизан» отмечает, что пункт временной дислокации бойцов Иностранного легиона был обустроен в гостинице «Сапфир» в Краматорске не более 5 дней назад. При этом точное количество ликвидированных наёмников неизвестно.

«В Краматорске был нанесён удар "Искандером-М". Местные в чатах пишут, что со стороны Славкурорта было видно «фаер-шоу», — сообщил «Первый Харьковский»

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников

Ранее военнослужащие российских ВС ликвидировали около 60 солдат ВСУ, пока те пытались прорваться в Русскую Конопельку в Курской области. Среди уничтоженных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

Владимир Озеров
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