Армия России до основания разрушила логово Иностранного легиона ВСУ в гостинице
СМИ: ВС РФ поразили гостиницу «Сапфир» в Краматорске, где засели наёмники ВСУ
Последствия удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске. Фото © Telegram / Краматорский городской совет
Российские ВКС этой ночью нанесли удар с применением ракетного комплекса «Искандер» по базе иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в Краматорске. Об этом пишет ряд околовоенных пабликов.
Телеграм-канал «Донбасский партизан» отмечает, что пункт временной дислокации бойцов Иностранного легиона был обустроен в гостинице «Сапфир» в Краматорске не более 5 дней назад. При этом точное количество ликвидированных наёмников неизвестно.
«В Краматорске был нанесён удар "Искандером-М". Местные в чатах пишут, что со стороны Славкурорта было видно «фаер-шоу», — сообщил «Первый Харьковский»
Ранее военнослужащие российских ВС ликвидировали около 60 солдат ВСУ, пока те пытались прорваться в Русскую Конопельку в Курской области. Среди уничтоженных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.