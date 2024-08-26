Армия России до основания разрушила логово Иностранного легиона ВСУ в гостинице

Российские ВКС этой ночью нанесли удар с применением ракетного комплекса «Искандер» по базе иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в Краматорске. Об этом пишет ряд околовоенных пабликов.

Телеграм-канал «Донбасский партизан» отмечает, что пункт временной дислокации бойцов Иностранного легиона был обустроен в гостинице «Сапфир» в Краматорске не более 5 дней назад. При этом точное количество ликвидированных наёмников неизвестно.

«В Краматорске был нанесён удар "Искандером-М". Местные в чатах пишут, что со стороны Славкурорта было видно «фаер-шоу», — сообщил «Первый Харьковский»