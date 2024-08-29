В Одессе поразили порт с наёмниками, принимавшими западную технику
Подполье: По наёмникам в одесском порту нанесён точечный удар
Иностранные наёмники, отвечавшие за приём западной техники, поражены в результате удара по Ильичёвскому порту в Одессе. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса. Где-то в 20:00 был прилёт в Ильичёвский порт. <...> По дополнительным данным, прилёт был в здание, где находились «иностранные специалисты», прикомандированные к ВСУ», — заявил Лебедев.
В результате атаки погибло более 20 наёмников, а около 50 получили ранения. Четверо из них были эвакуированы на вертолёте, направившемся в сторону Румынии. Эта операция стала частью регулярных ответных действий российских войск на удары ВСУ по гражданским объектам, включая нацеленные удары по позициям наёмников, технике и важным объектам украинской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по гостинице «Аврора» в Кривом Роге, где размещались иностранные инструкторы ВСУ. По информации пророссийского николаевского подполья, после удара военные медики вывезли 15 раненых, среди которых, по данным агентуры, были англоязычные наёмники.
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