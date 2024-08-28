Взрыв в Кривом Роге попал в прямой эфир «Першего», спикер с перепугу заговорил по-русски
Момент взрыва в Кривом Роге попал в прямой эфир украинского ТВ
Момент вызванного российским авиаударом взрыва в Кривом Роге попал в прямой эфир Первого канала украинского телевидения. Фрагмент распространился в Сети.
Спикер украинского телеканала из-за взрыва забыл, что не должен говорить по-русски в эфире. Видео © «Первый» канал телевидения Украины
«Ё-моё, пролётик у нас», — на чистом русском языке отреагировал спикер телеканала.
Заметим, что перед взрывом мужчина, за спиной которого висит флаг теробороны Незалежной с наименованием воискного подразделения, говорил на мове, которую после удара моментально позабыл. Ведущий предложил ему вернуться к разговору позже.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в результате удара российского ОТРК «Искандер» по гостинице «Аврора» в Кривом Роге была убита группа иностранных наёмников. По информации подполья, из-под развалин здания достали тела 15 солдат. Более того, по данным команды военкора Евгения Поддубного, этот же удар забрал жизнь кадрового офицера СБУ, специалиста по радиотехнической разведке, полковника Сергея Сергейчука, уже в 2014 году принимавший участие в так называемой АТО в Донбассе.
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