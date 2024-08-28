От удара "Искандера" по логову наёмников погиб полковник СБУ

В 2014 году Сергейчук командировался от СБУ в зону т. н. АТО (Так на Украине называют войну в Донбассе), имеет статус участника боевых действий. В 2020 году ему дали пост губернатора Черкасской области, находясь на котором он влип в несколько коррупционных скандалов, а также был замешан в ряде рейдерских захватов.