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28 августа, 09:44

От удара "Искандера" по логову наёмников погиб полковник СБУ

В Кривом Роге ликвидировали офицера СБУ Сергея Сергейчука ударом "Искандера"

Сергей Сергейчук. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергiй Сергiйчук

Сергей Сергейчук. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергiй Сергiйчук

В городе Кривой Рог был убит кадровый офицер СБУ, занимающийся радиотехнической разведкой, полковник Сергей Сергейчук. Об этом сообщили в телеграм-канале военкора Евгения Поддубного.

В 2014 году Сергейчук командировался от СБУ в зону т. н. АТО (Так на Украине называют войну в Донбассе), имеет статус участника боевых действий. В 2020 году ему дали пост губернатора Черкасской области, находясь на котором он влип в несколько коррупционных скандалов, а также был замешан в ряде рейдерских захватов.

По данным военкора, он не пережил удар «Искандера» по криворожскому отелю «Аврора», в котором «остановился на время командировки».

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Ранее Life.ru рассказывал о российском ударе «Искандером» по гостинице «Аврора» в Кривом Роге. Кроме погибшего Сергейчука, там также находилось множество иностранных наёмников. Из-под завалов впоследствии достали 15 иностранных военных.

Владимир Озеров
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