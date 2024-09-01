У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США

Песков: У РФ нет предпочтений на выборах в США, но демократы более предсказуемы

Россия не делает ставку ни на одного кандидата в американской президентской гонке, однако «демократы более предсказуемы». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«У нас нет кандидата, но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости [Джо] Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже [Камале] Харрис», — поделился представитель Кремля.