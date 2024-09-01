У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США
Песков: У РФ нет предпочтений на выборах в США, но демократы более предсказуемы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не делает ставку ни на одного кандидата в американской президентской гонке, однако «демократы более предсказуемы». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«У нас нет кандидата, но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости [Джо] Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже [Камале] Харрис», — поделился представитель Кремля.
Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября. Камала Харрис официально стала кандидатом на должность в Белом доме от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её победы ему достанется пост вице-президента. Дональд Трамп, чьим напарником является противник оказания военной помощи Украине Джеймс Дэвид Вэнс, заявил, что в сентябре проведёт три раунда теледебатов с Харрис. Предварительно, они пройдут 4, 10 и 25 сентября.