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16 августа, 23:44

Самолёт кандидата в вице-президенты Вэнса совершил вынужденную посадку

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance

Самолёт кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту, пишет местное издание Daily Beast.

"Пилот сообщил о неисправности уплотнителя двери. После объявления чрезвычайной ситуации [самолёт] Trump Force Two вернулся в Милуоки", — рассказала изданию представитель Вэнса Тейлор ван Кирк.

После устранения неисправности борт успешно вылетел в Цинциннати, штат Огайо. По данным издания, речь идёт о самолёте Boeing 737-800, который был введён в эксплуатацию 22 года назад.

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Неделей ранее схожий инцидент произошёл с самолётом кандидата в президенты США Дональда Трампа. Борт политика направили на посадку в другой аэропорт из-за обнаруженной технической неисправности.

Артур Лапсаков
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