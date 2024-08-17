Самолёт кандидата в вице-президенты Вэнса совершил вынужденную посадку

Самолёт кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту, пишет местное издание Daily Beast.

"Пилот сообщил о неисправности уплотнителя двери. После объявления чрезвычайной ситуации [самолёт] Trump Force Two вернулся в Милуоки", — рассказала изданию представитель Вэнса Тейлор ван Кирк.

После устранения неисправности борт успешно вылетел в Цинциннати, штат Огайо. По данным издания, речь идёт о самолёте Boeing 737-800, который был введён в эксплуатацию 22 года назад.