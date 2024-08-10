Самолёт Трампа направили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Самолёт бывшего президента США Дональда Трампа направили на посадку в другой аэропорт из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

У политика запланирован митинг в городе Бозмен в штате Монтана, однако его частный самолёт направили в Биллингс в Монтане, который находится от Бозмена примерно в 240 километрах. При этом неисправность не связана с проблемами безопасности.