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10 августа, 00:53

Самолёт Трампа направили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Самолёт бывшего президента США Дональда Трампа направили на посадку в другой аэропорт из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

У политика запланирован митинг в городе Бозмен в штате Монтана, однако его частный самолёт направили в Биллингс в Монтане, который находится от Бозмена примерно в 240 километрах. При этом неисправность не связана с проблемами безопасности.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что при Джо Байдене США потеряли уважение от России и Китая. Сам политик уверен, что сможет наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вернётся в Белый дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Артур Лапсаков
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