Источник: Российский посол в США вернётся в РФ в октябре

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вернётся в РФ в октябре этого года. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона — ориентир взят на октябрь», — отметил он.

Анатолию Антонову 69 лет. Он стал послом России в Штатах 21 августа 2017 года. Ранее дипломат работал замглавы Минобороны и заместителем министра иностранных дел РФ.