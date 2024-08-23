Источник: Российский посол в США вернётся в РФ в октябре
ТАСС: Посол РФ в США Анатолий Антонов вернётся из Вашингтона на родину в октябре
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вернётся в РФ в октябре этого года. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Москве.
«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона — ориентир взят на октябрь», — отметил он.
Анатолию Антонову 69 лет. Он стал послом России в Штатах 21 августа 2017 года. Ранее дипломат работал замглавы Минобороны и заместителем министра иностранных дел РФ.
Ранее Антонов указывал, что власти США окончательно встали на путь тотальной цензуры. По словам посла, свобода слова в Соединённых Штатах священна, только если она носит проамериканский характер.