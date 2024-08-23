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23 августа, 14:15

Посол Антонов сегодня проведёт встречу с представителями Госдепа США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Посол России в США Анатолий Антонов проведёт встречу с представителями Государственного департамента, заявил он журналистам. Она состоится сегодня, 23 августа. По словам дипломата, недавно он также встречался с "коллегами из Белого дома".

Однако контакты с властями США в целом носят эпизодический характер, а очные встречи с дипломатами бойкотируются. Если они и проходят, добавил посол, то только чтобы американские чиновники "смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством".

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Ранее Анатолий Антонов заявил, что власти США окончательно встали на путь тотальной цензуры. По словам посла, свобода слова в Штатах священна, только если она носит проамериканский характер.

Матвей Константинов
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