Посол Антонов сегодня проведёт встречу с представителями Госдепа США
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"
Посол России в США Анатолий Антонов проведёт встречу с представителями Государственного департамента, заявил он журналистам. Она состоится сегодня, 23 августа. По словам дипломата, недавно он также встречался с "коллегами из Белого дома".
Однако контакты с властями США в целом носят эпизодический характер, а очные встречи с дипломатами бойкотируются. Если они и проходят, добавил посол, то только чтобы американские чиновники "смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством".
Ранее Анатолий Антонов заявил, что власти США окончательно встали на путь тотальной цензуры. По словам посла, свобода слова в Штатах священна, только если она носит проамериканский характер.