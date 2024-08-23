Посол Антонов сегодня проведёт встречу с представителями Госдепа США

Посол России в США Анатолий Антонов проведёт встречу с представителями Государственного департамента, заявил он журналистам. Она состоится сегодня, 23 августа. По словам дипломата, недавно он также встречался с "коллегами из Белого дома".

Однако контакты с властями США в целом носят эпизодический характер, а очные встречи с дипломатами бойкотируются. Если они и проходят, добавил посол, то только чтобы американские чиновники "смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством".