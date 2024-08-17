Посол Антонов: США встали на путь тотальной цензуры

Власти США окончательно встали на путь тотальной цензуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обыски в доме политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.

"Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское. Все несогласные подлежат политической инквизиции", — заявил Антонов.

Дипломат уверен, что "наскок" американских властей на политолога — один из многих факторов разворачивающейся с новой силой "охоты на ведьм". Всё это связано с президентской кампанией, считает посол.