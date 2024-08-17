Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 01:32

Посол Антонов: США встали на путь тотальной цензуры

Власти США окончательно встали на путь тотальной цензуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обыски в доме политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.

"Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское. Все несогласные подлежат политической инквизиции", — заявил Антонов.

Дипломат уверен, что "наскок" американских властей на политолога — один из многих факторов разворачивающейся с новой силой "охоты на ведьм". Всё это связано с президентской кампанией, считает посол.

Ведущий Первого канала связал обыски в своём поместье в США со словами об Украине в эфире
Ведущий Первого канала связал обыски в своём поместье в США со словами об Украине в эфире

Напомним, ФБР несколько дней проводит обыски в доме Дмитрия Саймса в Виргинии. По словам соседей, из особняка вывозят вещи. Сам же политолог находится за пределами страны и о проходящих событиях в жилище ничего не знает, так как не видел соответствующего ордера.

Обложка ©

Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров