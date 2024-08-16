Ведущий Первого канала связал обыски в своём поместье в США со словами об Украине в эфире

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) в США действительно проводили обыски политолога Дмитрия Саймса. Эту информацию подтвердил лично ведущий Первого канала, назвав ситуацию странной.

Саймс подчеркнул, что на территории его особняка были замечены "десятки лиц, которые приехали на своих машинах". По словам соседей политолога, атмосфера напоминала скореее барбекю-пати, а не обыски. При этом с ним до сих пор не связались представители правоохранительных органов и не уведомляли о происходящем. Причиной случившегося ведущий счёл свои слова об Украине, сказанные в эфире Первого канала.

"Была статья в украинской газете, которая подробно описывала, что я сказал на моей предыдущей программе, что создаётся впечатление, что кто-то в Киеве очень внимательно наблюдают за тем, что я говорю на Первом канале", — отметил Саймс в беседе с RT.

По словам политолога, это лишь предположение, так как никакой официальной информации от ФБР он, так и не получил. Саймс также рассказал РИА "Новости", что не был в США с 2022 года.