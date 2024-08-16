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16 августа, 05:24

ФБР третий день обыскивает дом ведущего Первого канала и политолога Саймса в Виргинии

СМИ: ФБР обыскивает дом политолога и ведущего Первого канала Саймса в Виргинии

Дмитрий Саймс. Фото © "Росконгресс" / Вячеслав Викторов

Дмитрий Саймс. Фото © "Росконгресс" / Вячеслав Викторов

ФБР обыскивает дом в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу. О следственных действиях сообщает местное издание Rappahannock News.

Многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria уже несколько дней – со вторника. По словам соседей, из особняка вывозят вещи. Поместье официально принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, он купил дом в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов, о чём свидетельствуют записи в реестре округа Раппаханнок.

"ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность…" — заявила журналистам представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации.

Сам Саймс сообщил изданию, что находится за пределами страны. Об обыске он не был официально уведомлён и не видел ордера. Политоголо говорит, что с ним не связывались правоохранительные органы. Он не знает, что является объектом расследования и намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом
Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом

Американский политолог Дмитрий Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

К слову, неделей ранее стало известно об обысках ФБР в доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Нью-Йорке. Об этом сообщали местные СМИ, не раскрывая причин таких действий со стороны американской службы безопасности. Сам Риттер позже рассказал, что поводом для обыска якобы стали подозрения в нарушении закона о регистрации иностранных агентов.

Андрей Бражников
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