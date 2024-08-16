ФБР третий день обыскивает дом ведущего Первого канала и политолога Саймса в Виргинии

ФБР обыскивает дом в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу. О следственных действиях сообщает местное издание Rappahannock News.

Многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria уже несколько дней – со вторника. По словам соседей, из особняка вывозят вещи. Поместье официально принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, он купил дом в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов, о чём свидетельствуют записи в реестре округа Раппаханнок.

"ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность…" — заявила журналистам представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации.

Сам Саймс сообщил изданию, что находится за пределами страны. Об обыске он не был официально уведомлён и не видел ордера. Политоголо говорит, что с ним не связывались правоохранительные органы. Он не знает, что является объектом расследования и намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.