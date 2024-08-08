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7 августа, 23:01

Бывший американский разведчик Риттер раскрыл причину обысков в его доме

Эксперт Риттер: Обыски связаны с якобы нарушением Закона об иностранных агентах

Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер рассказал, в связи с чем в его доме, находящемся в Нью-Йорке, проводились обыски. Как он сообщил изданию Times Union, сотрудники Федерального бюро расследований наведались к нему из-за опасений властей Соединённых Штатов по поводу нарушения закона о регистрации иностранных агентов.

Журналисты также рассказали, что эта норма требует от представляющих в США иностранные интересы организаций и лиц регистрироваться в Министерстве юстиции. Также согласно действующему законодательству от них требуется раскрывать свою деятельность.

Стоит отметить, что Риттер отрицает любые обвинения в свою сторону. В то же время бывший инспектор ООН заявил, что власти Соединённых Штатов пытаются запугать его.

Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт
Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт

Ранее Life.ru писал, что в доме Скотта Риттера, который находится в Нью-Йорке, агенты ФБР провели обыски. Местные средства массовой информации подчёркивали, что их причина неизвестна.

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Telegram / Geopolitics Live

Алексей Соловьёв
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