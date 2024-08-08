Бывший американский разведчик Риттер раскрыл причину обысков в его доме

Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер рассказал, в связи с чем в его доме, находящемся в Нью-Йорке, проводились обыски. Как он сообщил изданию Times Union, сотрудники Федерального бюро расследований наведались к нему из-за опасений властей Соединённых Штатов по поводу нарушения закона о регистрации иностранных агентов.

Журналисты также рассказали, что эта норма требует от представляющих в США иностранные интересы организаций и лиц регистрироваться в Министерстве юстиции. Также согласно действующему законодательству от них требуется раскрывать свою деятельность.

Стоит отметить, что Риттер отрицает любые обвинения в свою сторону. В то же время бывший инспектор ООН заявил, что власти Соединённых Штатов пытаются запугать его.