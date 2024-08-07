В доме поддерживающего Россию бывшего американского разведчика прошли обыски
NBC: Агенты ФБР провели обыски в доме бывшего разведчика США Риттера в Нью-Йорке
Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter
В доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Нью-Йорке агенты ФБР провели обыски. Как пишет News Channel 13, их причина неизвестна.
"ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", — рассказывает издание.
Тем временем ФБР подтвердило РИА "Новости", что обыски проходят в связи с федеральным расследованием. Других подробностей не приводится.
Риттер Скотт — бывший американский морпех-разведчик и колумнист. В настоящее время он активно критикует политику США и поддерживает Россию. Не так давно он принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где заявил, что в США его фактически учили убивать россиян.