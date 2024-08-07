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Регион
7 августа, 19:37

В доме поддерживающего Россию бывшего американского разведчика прошли обыски

NBC: Агенты ФБР провели обыски в доме бывшего разведчика США Риттера в Нью-Йорке

Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter

Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter

В доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Нью-Йорке агенты ФБР провели обыски. Как пишет News Channel 13, их причина неизвестна.

"ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", — рассказывает издание.

Тем временем ФБР подтвердило РИА "Новости", что обыски проходят в связи с федеральным расследованием. Других подробностей не приводится.

Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт
Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт

Риттер Скотт — бывший американский морпех-разведчик и колумнист. В настоящее время он активно критикует политику США и поддерживает Россию. Не так давно он принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где заявил, что в США его фактически учили убивать россиян.

Оксана Попова
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