В доме поддерживающего Россию бывшего американского разведчика прошли обыски

В доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Нью-Йорке агенты ФБР провели обыски. Как пишет News Channel 13, их причина неизвестна.

"ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", — рассказывает издание.

Тем временем ФБР подтвердило РИА "Новости", что обыски проходят в связи с федеральным расследованием. Других подробностей не приводится.