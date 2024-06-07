"Меня учили убивать россиян": Экс-разведчик США Риттер выступил с откровенным признанием

Бывший американский разведчик Скотт Риттер признался, что в США его фактически учили убивать россиян. Экс-военный выступил с откровенным признанием в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", сообщает RT.

Экс-разведчик Риттер заявил, что в США его фактически учили убивать русских людей. Видео © Telegram / RT на русском

"Меня учили убивать российских людей фактически. Я знаю своего врага так же, как и себя, это то, чему меня учили", — подчеркнул Риттер.