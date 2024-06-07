"Меня учили убивать россиян": Экс-разведчик США Риттер выступил с откровенным признанием
Экс-разведчик Риттер: В США меня фактически учили убивать россиян
Экс-разведчик США Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Geopolitics Live
Бывший американский разведчик Скотт Риттер признался, что в США его фактически учили убивать россиян. Экс-военный выступил с откровенным признанием в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", сообщает RT.
Экс-разведчик Риттер заявил, что в США его фактически учили убивать русских людей. Видео © Telegram / RT на русском
"Меня учили убивать российских людей фактически. Я знаю своего врага так же, как и себя, это то, чему меня учили", — подчеркнул Риттер.
Бывший разведчик добавил, что американских офицеров учили шпионить за Россией и "принижать" российскую культуру. Риттер назвал этот подход неверным и добавил, что хочет быть другом РФ, а не побеждать её.
Ранее Life.ru рассказывал, что Риттер собирался посетить Россию 3 июня для участия в ПМЭФ-2024. Однако американские таможенники сняли его с самолёта и выпроводили из аэропорта вместе с багажом. По словам бывшего разведчика, произошедшее является "запланированной засадой" Вашингтона. 6 июня Риттер сообщил, что примет участие в ПМЭФ, но в другом формате.