Песков: США запретили Риттеру ехать в Россию из-за его статуса экс-разведчика

Скотт Риттер, которому Госдеп запретил лететь в Россию для участия в ПМЭФ, являлся разведчиком ВС США и работал в спецслужбах. Именно эти два факта имеют между собой непосредственную связь, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков утверждает, что для понимания всей ситуации необходимо знать её тонкости, о которых, конечно, никто не расскажет. Поэтому представитель Кремля предпочёл воздержаться от каких-либо резких комментариев.

"Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определённые ограничения на выезд за границу", — напомнил Песков во время брифинга.

Он отметил, что такая практика применяется в отношении экс-разведчиков практически везде. Однако пресс-секретарь российского президента заявил, что если такие ограничения не имеют ничего общего с предыдущим местом работы Риттера, то это является проявлением "оголтелой кампании" Госдепартамента, пресекающего любые контакты граждан США с Россией.