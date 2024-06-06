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6 июня, 12:27

"Мой голос не будет заглушён": Экс-разведчик США Риттер всё-таки примет участие в ПМЭФ-2024

Экс-разведчик США Риттер сообщил, что примет участие в ПМЭФ-2024 по видеосвязи

Ветеран американской разведки Скотт Риттер, которого сняли с рейса в Россию, сообщил, что всё-таки примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), но по видеосвязи. Как признался экс-разведчик ВС США, он очень расстроился из-за того, что американские власти лишили его возможности лично приехать в Северную столицу.

"Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", — отметил Риттер в беседе с RT.

Как ранее рассказывал Life.ru, Риттер собирался посетить Россию 3 июня для участия в ПМЭФ-2024. Однако таможенники сняли его с самолёта и выпроводили из аэропорта вместе с багажом. По мнению Риттера, произошедшее является "запланированной засадой" Вашингтона.

Песков: США запретили Риттеру ехать в Россию из-за его статуса экс-разведчика
Песков: США запретили Риттеру ехать в Россию из-за его статуса экс-разведчика
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Telegram / ScottRitter

Наталья Исакова
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