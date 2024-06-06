"Мой голос не будет заглушён": Экс-разведчик США Риттер всё-таки примет участие в ПМЭФ-2024

Ветеран американской разведки Скотт Риттер, которого сняли с рейса в Россию, сообщил, что всё-таки примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), но по видеосвязи. Как признался экс-разведчик ВС США, он очень расстроился из-за того, что американские власти лишили его возможности лично приехать в Северную столицу.

"Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", — отметил Риттер в беседе с RT.