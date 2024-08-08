Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом

Экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер объяснил обыски ФБР в своём доме попытками его запугать и заставить замолчать под предлогом подозрений в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов. Об этом он заявил в личном телеграм-канале.

"То, как они действовали, очень странно. Обычно [подозреваемым в нарушении закона США об иноагентах] присылают письменный запрос и просят дать пояснения, а не устраивают прямой штурм дома с агрессивным обыском. Думаю, они пытаются запугать меня, заставить меня замолчать и перестать высказываться на тему России и Украины. Это не сработает", — объяснил Риттер в видеосообщении, предположив, что причиной стали его связи с РФ и российскими властями.