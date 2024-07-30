Украина неизбежно потерпит поражение и будет вынуждена принять условия России. Об этом сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя ситуацию для YouTube-канала Dialogue Works.

"Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — заявил Риттер.

Он обратил внимание, что на данный момент последние лучшие бригады ВСУ сильно ослаблены и продолжают терпеть потери, а у киевского режима отсутствуют людские ресурсы, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой.