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29 июля, 21:43

В США предрекли Украине неизбежный крах в конфликте с Россией

Риттер: Украине придётся капитулировать и принять условия России

Украина неизбежно потерпит поражение и будет вынуждена принять условия России. Об этом сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя ситуацию для YouTube-канала Dialogue Works.

"Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — заявил Риттер.

Он обратил внимание, что на данный момент последние лучшие бригады ВСУ сильно ослаблены и продолжают терпеть потери, а у киевского режима отсутствуют людские ресурсы, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой.

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Ранее в Германии заявили, что потеря Мирнограда Донецкой Народной Республики грозит Незалежной развалом фронта. Подчёркивается, что город находится на линии снабжения украинской армии.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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