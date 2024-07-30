В США предрекли Украине неизбежный крах в конфликте с Россией
Риттер: Украине придётся капитулировать и принять условия России
Украина неизбежно потерпит поражение и будет вынуждена принять условия России. Об этом сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя ситуацию для YouTube-канала Dialogue Works.
"Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — заявил Риттер.
Он обратил внимание, что на данный момент последние лучшие бригады ВСУ сильно ослаблены и продолжают терпеть потери, а у киевского режима отсутствуют людские ресурсы, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой.
Ранее в Германии заявили, что потеря Мирнограда Донецкой Народной Республики грозит Незалежной развалом фронта. Подчёркивается, что город находится на линии снабжения украинской армии.
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