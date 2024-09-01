Отражена массовая атака беспилотников на российские регионы, сбито 158 БПЛА
МО: 158 украинских БПЛА перехвачено и уничтожено за ночь над 15 регионами РФ
Почти 160 украинских беспилотников самолётного типа атаковали 15 регионов России за минувшую ночь, они были сбиты или перехвачены. Об отражении ударов отчиталось Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолётного типа», — рассказали в ведомстве.
46 из них перехватили или сбили над территорией Курской области, 34 – над Брянской областью, 28 — над Воронежской областью, 14 – над Белгородской областью, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей. Ещё по одному было сбито над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.
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