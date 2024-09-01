Отражена массовая атака беспилотников на российские регионы, сбито 158 БПЛА

46 из них перехватили или сбили над территорией Курской области, 34 – над Брянской областью, 28 — над Воронежской областью, 14 – над Белгородской областью, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей. Ещё по одному было сбито над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.