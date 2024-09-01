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Регион
1 сентября, 04:57

В Брянской области за ночь сбили 27 беспилотников

Двадцать семь украинских беспилотников перехвачено и уничтожено за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Массированная атака закончилась без пострадавших и разрушений. Все цели были уничтожены силами ПВО, дополнил глава региона, поблагодарив военных.

В Воронежской области нейтрализованы более десяти беспилотников
В Воронежской области нейтрализованы более десяти беспилотников

Десять беспилотников ВСУ направили на Москву, однако ни одному из них не удалось добраться до российской столицы. При этом три дрона пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Артур Лапсаков
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