В Брянской области за ночь сбили 27 беспилотников
Двадцать семь украинских беспилотников перехвачено и уничтожено за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Массированная атака закончилась без пострадавших и разрушений. Все цели были уничтожены силами ПВО, дополнил глава региона, поблагодарив военных.
Десять беспилотников ВСУ направили на Москву, однако ни одному из них не удалось добраться до российской столицы. При этом три дрона пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье.
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