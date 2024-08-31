«Не будет стыдно»: Уволенный командующий ВВС Украины неожиданно процитировал Залужного

После своего увольнения экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук выбрал неожиданную форму реакции, процитировав слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Он поделился своим мнением в телеграм-канале, выразив мысли словами, которые, по его мнению, наиболее точно описывают текущую ситуацию.

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно», — отметил он в своей публикации.