Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после потери F-16
F-16 Fighting Falcon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины вечером в пятницу, 30 августа.
«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины», — сказано в тексте документа.
Генерал-лейтенанту Николаю Олещуку 52 года. Он занимал пост командующего Воздушными силами ВСУ с 2021 года. До этого он был начальником штаба — первым заместителем командира новосформированного Воздушного командования «Восток».
Как сообщал Life.ru, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что причиной этого стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. Между тем в США назвали потерю F-16 критической потерей для Украины.