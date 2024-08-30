«Серьёзный удар»: Американцы в ужасе после крушения F-16 со звёздным пилотом ВСУ

Потеря истребителя F-16 стала для Украины большим ударом. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Washington Post.

«Гибель одного из звёздных украинских лётчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолётов F-16 - это серьёзный удар для Украины...» — отмечает автор статьи.