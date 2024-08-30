«Серьёзный удар»: Американцы в ужасе после крушения F-16 со звёздным пилотом ВСУ
Washington Post назвал серьёзным ударом для Украины крушение первого F-16
Потеря истребителя F-16 стала для Украины большим ударом. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Washington Post.
«Гибель одного из звёздных украинских лётчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолётов F-16 - это серьёзный удар для Украины...» — отмечает автор статьи.
F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. По состоянию на июнь 2018 года в США произвели около пяти тысяч таких самолётов.
Напомним, 28 августа стало известно об потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Позже выяснилось, что погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Генштаб ВСУ подтвердил потерю воздушного судна. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова парламентария могут наказать.
Shutterstock / FOTODOM /