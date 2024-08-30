Нардепу Безуглой может грозить ответственность после слов о роли ВСУ в потере первого F-16
На Украине возник скандал из-за слов нардепа Безуглой о Patriot, сбившем F-16
Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести уголовное дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, заявившей о роли украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в уничтожении первого истребителя F-16 на Украине. Об этом он написал в одной из социальных сетей.
«Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками?», — спросил Игнат, комментируя риторику парламентария.
По мнению экс-спикера, «кому-то» следует обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ).
Напомним, 28 августа стало известно об потере ВСУ первого из поставленных Западом F-16. Указывалось, что истребитель уничтожили во время удара по аэродрому Староконстантинов. Выяснилось, что также погиб и пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Генштаб ВСУ уже подтвердил потерю воздушного судна. В свою очередь Марьяна Безуглая утверждает, что всему виной дружественный огонь из ЗРК Patriot.