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Регион
30 августа, 07:50

Нардепу Безуглой может грозить ответственность после слов о роли ВСУ в потере первого F-16

На Украине возник скандал из-за слов нардепа Безуглой о Patriot, сбившем F-16

Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org

Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести уголовное дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, заявившей о роли украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в уничтожении первого истребителя F-16 на Украине. Об этом он написал в одной из социальных сетей.

«Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками?», — спросил Игнат, комментируя риторику парламентария.

По мнению экс-спикера, «кому-то» следует обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ).

Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16
Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Напомним, 28 августа стало известно об потере ВСУ первого из поставленных Западом F-16. Указывалось, что истребитель уничтожили во время удара по аэродрому Староконстантинов. Выяснилось, что также погиб и пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Генштаб ВСУ уже подтвердил потерю воздушного судна. В свою очередь Марьяна Безуглая утверждает, что всему виной дружественный огонь из ЗРК Patriot.

Матвей Константинов
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