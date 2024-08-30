Нардепу Безуглой может грозить ответственность после слов о роли ВСУ в потере первого F-16

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести уголовное дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, заявившей о роли украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в уничтожении первого истребителя F-16 на Украине. Об этом он написал в одной из социальных сетей.