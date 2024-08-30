«Полнейший пшик»: Эксперты назвали Life.ru две версии крушения F-16 и спрогнозировали, чего ждать дальше Депутат Свинцов: После крушения F-16 у Киева не осталось сказок для ЕС и США 30 августа, 08:27 F-16. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Christopher Chambers

Версия о том, что первый истребитель F-16 на Украине мог быть уничтожен «дружественным огнём» зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, шокирует и Киев, и Запад, который и передал эти самолёты ВСУ. Однако украинские власти не спешат признавать эту версию, как и не спешат говорить об уничтожении борта российскими войсками. Почему могло произойти крушение американского истребителя и какого развития событий стоит ждать дальше, Life.ru объяснили депутат Госдумы Андрей Свинцов и политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

Свинцов считает, что этот инцидент сделает использование F-16 для Киева невозможным, поскольку все самолёты рискуют быть сбитыми собственными системами ПВО.

Потеря Украиной F 16- показала вообще чудовищную уязвимость этих самолётов. По всей видимости, он был сбит американской же ракетой Patriot, что говорит о том, что данные самолёты даже не оборудованы системой «свой-чужой», которая не позволяет американским и европейским системам противовоздушной обороны сбивать американские же и европейские самолёты. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

По его словам, европейские и американские специалисты от этой новости в шоке, поскольку они понимают, что теперь F-16 — это фактически просто металлолом, мусор, который будет пылиться в ангарах.

«Поэтому вся эта пляска, которая длилась больше года вокруг F-16, буквально в первый же день военного применения в реальном бою показала, что всё это полнейший пшик. И у Украины больше нет никаких сказок и прибауток, которые они рассказывают и своим гражданам и гражданам ЕС и США для того, чтобы выбивать всё новые и новые деньги для фактически расхищения разворовывания и просто издевательства над народом Украины», — заключил парламентарий.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов склоняется к версии, что потеря первого истребителя F-16 могла быть связана с отсутствием или поломкой системы «свой-чужой», которая позволила сбить собственный истребитель. Причиной крушения могли стать также безалаберность и непрофессионализм украинских военных, которые не умеют обращаться с серьёзной техникой.

«Да и толку от этих F-16 чуть больше нуля, российские пилоты неоспоримо господствуют в небе, не говоря уже о качестве нашей техники. Вообще, вокруг этого истребителя образовался серьёзный информационный пузырь. Причём кейс очень сложный. Западные страны не хотят признавать, что истребитель могли сбить русские, но и версии с "дружеским огнём" негативно сказываются на авторитете их техники. Посмотрим, как будут выкручиваться из ситуации Киев и Вашингтон», — заключил эксперт.