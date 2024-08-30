Грызня набирает обороты: Командующий украинских ВВС пригрозил судом нардепу Безуглой за слова о F-16

Украинскому нардепу Марьяне Безуглой придётся ответить за свои слова о крушении американского истребителя F-16, который вручили на вооружение Киева. Об этом заявил Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своих соцсетях.

«Я обращаюсь к народному депутату [Марьяне Безуглой — Прим. Life.ru], которая давно продала своё имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придёт время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — написал Олещук.