Грызня набирает обороты: Командующий украинских ВВС пригрозил судом нардепу Безуглой за слова о F-16
Командующий ВВС Олещук пригрозил судом Безуглой за высказывания о крушении F-16
Николай Олещук и Марьяна Безуглая. Обложка © Wikipedia / Ministry of Defence of Ukraine, © ТАСС / Zuma
Украинскому нардепу Марьяне Безуглой придётся ответить за свои слова о крушении американского истребителя F-16, который вручили на вооружение Киева. Об этом заявил Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своих соцсетях.
«Я обращаюсь к народному депутату [Марьяне Безуглой — Прим. Life.ru], которая давно продала своё имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придёт время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — написал Олещук.
Командир уверен, что Безуглая облила грязью ВВС Украины и его лично. По его мнению, слова парламентария «дискредитировали производителей американского оружия».
Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В Соединённых Штатах назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.