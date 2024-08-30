Нардеп Безуглая набросилась на руководство ВСУ из-за сокрытия информации о сбитом F-16
Безуглая осудила командование ВСУ за попытку скрыть информацию о сбитом F-16
Сокрытие командованием ВСУ достоверной информации о якобы сбитом по ошибке американском истребителе F-16 свидетельствует «об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования». С таким заявлением выступила депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав его в своём телеграм-канале.
«Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины — прим. Life.ru)? Какова ваша позиция?», — спросила она.
По словам парламентария, это как минимум третий случай, когда силы ПВО Украины по ошибке сбивают собственные самолёты. Безуглая добавила, что реальную информацию о крушении F-16 старались утаить до последнего, пока новости об этом не появились в иностранных источниках.
Напомним, 28 августа стало известно об потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Военное руководство Украины подтвердил потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В США назвали потерю F-16 серьёзным ударом для Киева.
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