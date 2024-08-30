Нардеп Безуглая набросилась на руководство ВСУ из-за сокрытия информации о сбитом F-16

Сокрытие командованием ВСУ достоверной информации о якобы сбитом по ошибке американском истребителе F-16 свидетельствует «об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования». С таким заявлением выступила депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав его в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, это как минимум третий случай, когда силы ПВО Украины по ошибке сбивают собственные самолёты. Безуглая добавила, что реальную информацию о крушении F-16 старались утаить до последнего, пока новости об этом не появились в иностранных источниках.