«Время выводов»: Зеленский объяснил увольнение главы ВВС Украины после потери первого F-16

Владимир Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Так, во время вечернего обращения к соотечественникам он отметил, что сейчас пришло «время выводов».

«Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчётам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины», — сказал Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

Как сообщает украинский Генштаб, исполняющим обязанностей командующего Воздушными силами ВСУ вместо Олещука стал Анатолий Кривоножко. До этого он возглавлял воздушное командование «Центр».