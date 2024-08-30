«Время выводов»: Зеленский объяснил увольнение главы ВВС Украины после потери первого F-16
Зеленский после увольнения командующего ВВС заявил, что пришло время выводов
Владимир Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Так, во время вечернего обращения к соотечественникам он отметил, что сейчас пришло «время выводов».
«Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчётам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины», — сказал Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.
Как сообщает украинский Генштаб, исполняющим обязанностей командующего Воздушными силами ВСУ вместо Олещука стал Анатолий Кривоножко. До этого он возглавлял воздушное командование «Центр».
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука. Поводом, по всей видимости, стала потеря истребителя F-16.
Как сообщал Life.ru, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что причиной этого стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. Между тем в США назвали потерю F-16 критической потерей для Украины.
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