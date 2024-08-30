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30 августа, 18:21

Зеленский назначил генерала Кривоножко новым командующим ВВС Украины

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Обложка © Telegram / kpszsu

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Обложка © Telegram / kpszsu

Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Соответствующий приказ подписал Владимир Зеленский.

«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее 59-летний генерал-лейтенант занимал пост командующего воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.

«Время выводов»: Зеленский объяснил увольнение главы ВВС Украины после потери первого F-16
«Время выводов»: Зеленский объяснил увольнение главы ВВС Украины после потери первого F-16

Напомним, вечером 30 августа Зеленский снял с должности командующего ВВС Николая Олещука. Это произошло после потери первого истребителя F-16 и публичной перепалки военачальника с депутатом Марьяной Безуглой. Парламентарий заявила, что причиной потери самолёта тал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать.

Никита Никонов
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