Зеленский назначил генерала Кривоножко новым командующим ВВС Украины
Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Обложка © Telegram / kpszsu
Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Соответствующий приказ подписал Владимир Зеленский.
«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее 59-летний генерал-лейтенант занимал пост командующего воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.
Напомним, вечером 30 августа Зеленский снял с должности командующего ВВС Николая Олещука. Это произошло после потери первого истребителя F-16 и публичной перепалки военачальника с депутатом Марьяной Безуглой. Парламентарий заявила, что причиной потери самолёта тал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать.