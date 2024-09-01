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Регион
1 сентября, 15:04

На Украине потребовали уволить министра обороны вслед за командующим ВВС

Бывший советник Кучмы Соскин: Умерова необходимо отправить в отставку

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что командующего ВВС ВСУ Николая Олещука* отправили в отставку ради «ротации», а не из-за крушения истребителя F-16, является совершенно глупым и наглым оправданием, после которого от него следует избавиться так же. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

«Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор (о причинах отставки Олещука. — Прим. Life.ru) Теперь он прославится на английском языке. После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», — негодующе отметил Соскин.

По его мнению, само нахождение Умерова на этом посту является очередным доказательством того, что сейчас Украина просто не обладает кадрами, способными справиться с такой работой. Соскин уверен, что даже в институциях страны не осталось «здоровых сил, которые бы могли давать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит».

«Не будет стыдно»: Уволенный командующий ВВС Украины неожиданно процитировал Залужного
«Не будет стыдно»: Уволенный командующий ВВС Украины неожиданно процитировал Залужного

Ранее Владимир Зеленский снял с поста командующего ВВС Украины Олещука*. Это связывают с крушением первого истребителя F-16, а также его открытой конфронтацией с депутатом Марьяной Безуглой. Своё увольнение военачальник прокомментировал цитатой Залужного об отсутствии стыда. А вот Рустем Умеров заявил, что отставка Олещука* связана с ротацией, а не с уничтоженным самолётом.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Oleg Petrasyuk

Владимир Озеров
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