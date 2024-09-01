На Украине потребовали уволить министра обороны вслед за командующим ВВС

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что командующего ВВС ВСУ Николая Олещука* отправили в отставку ради «ротации», а не из-за крушения истребителя F-16, является совершенно глупым и наглым оправданием, после которого от него следует избавиться так же. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

«Из-за очень низкого уровня компетенции Умеров имеет наглость и глупость рассказывать CNN вот такой словесный мусор (о причинах отставки Олещука. — Прим. Life.ru) Теперь он прославится на английском языке. После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», — негодующе отметил Соскин.

По его мнению, само нахождение Умерова на этом посту является очередным доказательством того, что сейчас Украина просто не обладает кадрами, способными справиться с такой работой. Соскин уверен, что даже в институциях страны не осталось «здоровых сил, которые бы могли давать правильную оппозиционную характеристику тому, что происходит».