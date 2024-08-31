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Регион
31 августа, 14:07

В Киеве отрицают, что командующего ВВС ВСУ Олещука* уволили из-за крушения F-16

Николай Олещук*. Обложка © Telegram / Микола Олещук*

Николай Олещук*. Обложка © Telegram / Микола Олещук*

Увольнение Николая Олещука* с должности командующего Воздушными силами ВСУ якобы не связано с крушением истребителя F-16. С таким утверждением выступил министр обороны Незалежной Рустем Умеров, который сегодня прибыл в Пентагон, вероятно объясняться с американскими начальниками по поводу самолёта.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса (увольнение Олещука* и крушение F-16. — Прим. Life.ru). На данном этапе я бы не стал их связывать», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

В настоящее время, по словам Умерова, украинская сторона вместе с партнёрами выясняет причины крушения истребителя.

Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский снял с должности командующего ВВС Украины Олещука*. Это произошло после потери первого истребителя F-16 и публичной перепалки военачальника с депутатом Марьяной Безуглой. Парламентарий заявила, что причиной потери самолёта стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать.

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* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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