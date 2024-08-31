В Киеве отрицают, что командующего ВВС ВСУ Олещука* уволили из-за крушения F-16

Увольнение Николая Олещука* с должности командующего Воздушными силами ВСУ якобы не связано с крушением истребителя F-16. С таким утверждением выступил министр обороны Незалежной Рустем Умеров, который сегодня прибыл в Пентагон, вероятно объясняться с американскими начальниками по поводу самолёта.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса (увольнение Олещука* и крушение F-16. — Прим. Life.ru). На данном этапе я бы не стал их связывать», — сказал он в интервью телеканалу CNN.