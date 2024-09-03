Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины уходит в отставку

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уходит в отставку. Как сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, политик написала соответсвующее заявление об уходе.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — уточнил он на своей странице в соцсетях.