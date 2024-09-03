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3 сентября, 18:39

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины уходит в отставку

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины. Обложка © Wikipedia / Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины. Обложка © Wikipedia / Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уходит в отставку. Как сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, политик написала соответсвующее заявление об уходе.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — уточнил он на своей странице в соцсетях.

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Сегодня Стефанчук уже объявлял о перестановках в штате украинской верхушки. В отставку также ушли министр юстиций Денис Малюськ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Александра Мышляева
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