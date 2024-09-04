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4 сентября, 05:50

Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Кто займёт место главы внешнеполитического ведомства Незалежной, пока не ясно. По некоторым данным, на данный пост может быть назначен первый замглавы МИД Андрей Сибига.

Ранее уже сообщалось, что Кулеба может лишиться должности главы МИД Украины. Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина, которая произойдёт уже на этой неделе. Уже должностей лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Их примеру последовали сразу два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

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Иван Косицын
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