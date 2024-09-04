Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Кто займёт место главы внешнеполитического ведомства Незалежной, пока не ясно. По некоторым данным, на данный пост может быть назначен первый замглавы МИД Андрей Сибига.