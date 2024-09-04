Кулеба может лишиться должности главы МИД Украины
«Украинская правда»: Кулебу планируют снять с должности главы МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © X / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может быть уволен с должности, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Вместо него на пост главы МИД может быть назначен первый замглавы Кулебы Андрей Сибига.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал масштабные перестановки в Правительстве Украины. Это случится уже на текущей неделе.