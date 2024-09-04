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4 сентября, 00:59

Кулеба может лишиться должности главы МИД Украины

«Украинская правда»: Кулебу планируют снять с должности главы МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © X / Dmytro Kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © X / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может быть уволен с должности, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Вместо него на пост главы МИД может быть назначен первый замглавы Кулебы Андрей Сибига.

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Артур Лапсаков
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