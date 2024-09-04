«Ждёт день увольнений»: Киев устроит грандиозную перезагрузку кабмина
Арахамия анонсировал масштабную перезагрузку Правительства Украины
Давид Арахамия. Обложка © Telegram / Давид Арахамія
Правительство Украины ожидает масштабная перезагрузка уже на этой неделе, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам депутата, отставки коснутся 50% чиновников.
«Завтра нас ждёт день увольнений, а послезавтра — день назначений», — добавил Арахамия, пообещав огласить окончательные перестановки уже 4 сентября.
Напомним, что 3 сентября заявление об отставке подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Их примеру последовали сразу два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.