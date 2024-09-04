«Ждёт день увольнений»: Киев устроит грандиозную перезагрузку кабмина

Правительство Украины ожидает масштабная перезагрузка уже на этой неделе, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам депутата, отставки коснутся 50% чиновников.

«Завтра нас ждёт день увольнений, а послезавтра — день назначений», — добавил Арахамия, пообещав огласить окончательные перестановки уже 4 сентября.