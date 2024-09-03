Зеленский потерял второго по счёту вице-премьера за сутки

Кабмин Украины потерял второго вице-премьера за сутки. Об отставке после трёх лет работы в Правительстве Незалежной объявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук.

«Перезагрузка. После почти трёх лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю президента за доверие!» — гласит пост политика в соцсетях.